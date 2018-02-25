سياسيون عراقيون.. يغيبون في التصويت ويعودون بالتعيين!

بين يأسهم من انكماش الدعم المعنوي، وإحباطهم من كثرة الانشقاقات في أحزابهم، وسأمهم من محاولة إقناع العراقيين أنهم كانوا ناجحين في كل مواقع السلطة التي شغلوها، قررت مجموعة من الأسماء السياسية العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.

رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية الحالي، إبراهيم الجعفري، والوزير السابق لعدة وزارات باقر الزبيدي، وكذلك حسين الشهرستاني وعادل عبدالمهدي، إضافة لآخرين منهم صالح المطلك هم أبرز الأسماء التي قررت عدم خوض السباق الانتخابي.

نحو 30 وجهاً سياسياً كانوا دائما في مقدمة القوائم الانتخابية، غادروا الدورة الحالية، وبينهم من آثر البقاء على المسرح السياحي لكن على مصطبة الاحتياط، في حين قرر آخرون حزم حقائبهم والتنحي عن سباق الانتخابات المقبلة. تساؤلات كثيرة أثيرت.

ويشير مراقبون إلى أن من أسباب تراجع بعض هذه الشخصيات عن المشاركة في الانتخابات ربما يعود إلى انكماش الدعم المعنوي، أو ربما يكون بسبب الإقصاء الذي تعرض له بعضهم.