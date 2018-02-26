العراقيون للمالكي والعبادي: "حيّرت قلبي معاك"

"الحليف صار غريماً منذ أربع سنوات" كان عنوان الحلقة الثانية من برنامج الحدث العراقي، وفي الحوار طُرح سؤال: هل يعود المالكي والعبادي حلفاء بعد الانتخابات؟

ضيفنا في تلك الحلقة التي تعدّ افتتاحية التغطية الخاصة للانتخابات العراقية كان الكاتب والمحلل السياسي غالب الشابندر، الذي قال إن المالكي هو سيتقرب من العبادي.

بعد أكثر من أسبوعين، أثارت تصريحات للنائب والقيادي في حزب الدعوة علي العلاق في لقائه مع الزميل الصحافي ضياء الناصري، الذي قال إن العبادي والمالكي سيعودان حلفاء بعد الانتخابات المقبلة وبالدليل القاطع.

تبقى الرسالة المبطنة التي تركها العراقيون للعبادي على لسان المالكي مجازاً.

ولكن ما حملوه سابقاً بروح الفكاهة أصبح اليوم جدياً جداً.. فاليوم يقولون للرجلين: "حيرت قلبي معاك".