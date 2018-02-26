مفقودو الموصل.. أرقام فوق طاقة الإحصاءات

2500 نسمة بينهم 850 في منطقة بزيبز وحدها، هو عدد المفقودين على يد داعش في الموصل.

في نينوى، أول مؤتمر أقامته المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، جمعت فيه أسر ضحايا داعش، لمناقشة أحوالهم، ونقلها للحكومة المركزية.

2500 نسمة رقم حوّل الكثير من الزوجات إلى أرامل، والأبناء إلى أيتام، والأمهات إلى ثكالى، وأوجع قلوباً أخرى لأخ أو صديق أو جار أو قريب، وهذا ما لا تستطيع الإحصاءات أن تصل إليه مهما كانت مقربة أو دقيقة.

المشكلة الأكبر لدى الكثيرين من أسر ضحايا داعش، أنهم لا يعلمون فيما إذا كان أبناؤهم قد تركوهم إلى الأبد، ضاعوا، أو تحرروا من سجون داعش إلى مكان مجهول.

حسب مغردين بوسائل التواصل الاجتماعي، فإن عدداً من المفقودين يعتقد أنهم في أحد سجون المثنى، فوثقوا ذلك بالأسماء والوقائع، علهم يجدون لهذا الصوت صدى، ولآمالهم رجاء.