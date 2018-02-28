العراق.. أكثر من ألف نازح يعودون إلى الحويجة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الأربعاء عن عودة عدد جديد من العائلات النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء #الحويجة والنواحي التابعة له في محافظة #كركوك .

وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان رسمي، أن نحو (1.030) نازح عاد إلى أماكن سكناهم الأصلية في قضاء الحويجة والنواحي التابعة له، مبيناً أن فرق الوزارة قامت بنقل النازحين من مخيمات "نزراوه" بحافلات خصصتها الوزارة لنقلهم إلى مناطقهم في قضاء الحويجة التابع لى محافظة كركوك، فضلاً عن التنسيق مع قيادة العمليات هناك وجهاز مكافحة الارهاب لتسهيل عملية دخولهم .

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة بتأمين عودة النازحين من المخيمات إلى مناطق سكناهم الأصلية، وأن الأيام القادمة ستشهد عودة أغلب الأسر النازحة إلى مناطقهم المحررة.