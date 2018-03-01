العمق العربي.. عنوان صفحة جديدة بين الرياض وبغداد

"العمق العربي".. عنوان صفحة جديدة فتحتها بغداد والرياض، ستطوي عقوداً طويلة من التوتر، وتدفع نحو تطور وتقدم كبيرين للعلاقات العراقية السعودية خلال الفترة المقبلة.

فرئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قال إن العلاقات بين البلدين تسير على الطريق الصحيح، فضلاً عن مواقف أخرى لشخصيات سياسية ودينية عراقية، كرجل الدين مقتدى الصدر، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، تدفع هي الأخرى باتجاه دعم العلاقة، وإنهاء حالة الفتور التي استمرت عشرات الأعوام.

ومنذ إعادة فتح السفارة السعودية في بغداد، تبادل مسؤولو البلدين زيارات على أعلى المستويات، حتى كانت آثارها مجلساً تنسيقياً عراقياً سعودياً يرى مراقبون أنها البداية فقط.