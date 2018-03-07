العراق.. الموصل تطالب بـ 400 مليون دولار لإعادة الإعمار

أربع مئة مليون دولار هي الأموال اللازمة لإعادة خدمات الكهرباء والمياه وعشرات الجسور المدمرة في محافظة #نينوى، حسب تقديرات رسمية بينها 18 مليون دولار، هي الحاجة الفعلية لشراء معدات الكهرباء المدمرة والمسروقة فقط.

التقديرات الرسمية نفسها أشارت إلى أن نحو مليون ونصف المليون نسمة من سكان نينوى هم من النازحين بعد تدمير نحو 31 ألف منزل في عموم المحافظة، وهم موزعون بين مخيمات النازحين أو اندمجوا في المجتمع الموصلي داخل وخارج المحافظة.

ويشكو نحو 4500 موظف يعملون في قطاع الكهرباء بنينوى من عدم تسلم مرتباتهم لعدة أشهر، وبغض النظر عن الأسباب فإن تأخر تسلم هذه الرواتب قد يزيد من تعثر حكومة #بغداد في إيجاد حل قريب لإعادة الخدمات إلى المحافظة، فالكل مرتبط ببعضه، والعافية وهنا لا بد أن تأتي دفعة واحدة، لا درجات.