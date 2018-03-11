العراقيون.. لا للمحاصصة نعم للوطنية

لم يشهد #العراق خلال كل الانتخابات السابقة، حكومة وطنية أو مبنية على مبدأ الأغلبية السياسية.

المحاصصة الطائفية والتوافق السياسي هي الأفكار السائدة لدى غالبية قادة #الأحزاب_العراقية. وقد طغى هذا المبدأ على تشكيل الحكومات منذ أولها في 2005 وحتى الآن.

ولا يتوقّع أي مراقب سياسي إمكانية تشكيل #الحكومة_العراقية المقبلة خارج التوافق السياسي المدعوم دولياً.

وهذا الأمر تفضله معظم الأحزاب السياسية التي ستخوض الانتخابات في مايو/أيار المقبل، سنية كانت أو شيعية وحتى الكردية منها.

لكن هناك من يدعو إلى حكومة أغلبية، وهذا ما لم يحدث في السابق وربما لن يحدث، فحتى الأغلبية النيابية "ستُزَج" فيها أعضاء من جميع المكوّنات حتى لا يطلق عليها "حكومة طائفية"، كما يرى مراقبون.