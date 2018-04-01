العراق.. عمليات أمنية بمحيط طوزخرماتو بحثا عن خلايا لداعش

قالت مصادر أمنية في العراق، إن قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والرد السريع وميليشيات الحشد الشعبي توغلت في مساحات متباينة شملت محيط قضاء طوزخرماتو وجنوب كركوك وصولا إلى تخوم محافظة ديالى بحثا عن خلايا تابعة لتنظيم داعش نشطت مؤخرا في تنفيذ هجمات إرهابية قتل بسببها العشرات من المدنيين والعسكريين.

العملية الأمنية وحسب مصادر مطلعة تأتي بعد قيام عناصر من التنظيم بخطف وقتل جنودا من الشرطة الاتحادية جنوب كركوك وقبلها بأيام قتل عناصر من ميلشيات الحشد شمال الحويجة.

وأضافت المصادر أن هذه القوات تقدمت في مناطق شرق صلاح الدين وصولا إلى شمال ديالى تنشط فيها خلاليا تابعة لتنظيم داعش.

التقدم جاء بعد ضربات جوية نفذتها طائرات الجيش العراقي على تجمعات للتنظيم أسفرت عن مقتل عناصر من داعش وتدمير أسلحة ومتفجرات فيما قتل جنود وأصيب آخرون خلال اقتحام احد الكهوف المفخخة من قبل داعش.

ويرى مراقبون أن الحملات الأمنية جنوب كركوك وشمال الحويجة قد تأخذ وقتا طويلا بسبب مساحتها الشاسعة وتحتاج إى عشرات الآلاف من المقاتلين لتأمينها بشكل كامل



