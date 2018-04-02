العبادي يحذر من بيع وشراء البطاقات الانتخابية

حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي الحد من بيع وشراء البطاقات الانتخابية، وشدد بأن عقوبتها تصل الى "السجن 15 عاما"، داعيا إلى إبعاد الملف الأمني عن مجرى الانتخابات.

كما شدد العبادي على أن القوات الامنية مسيطرة على عموم العراق ولا يوجد مرتكز لداعش، فيما حذر من التعامل مع التنظيم والترويج له.

وقال العبادي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن العراق سيكمل محاربة التنظيم داخل البلاد وخارجها دون الاعتداء على سيادة أحد وفقا لتعبيره.

يذكر أن الانتخابات التشريعية العراقية المزمع عقدها في 12 مايو 2018 هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وستفضي إلى انتخاب 328 عضواً في مجلس النواب العراقي والذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.

