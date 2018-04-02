العراق.. اتهام جهات رسمية ومن الحشد بتهريب النفط لإيران

اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، جهاتىحكومية بتهريب #النفط من منطقة طوزخورماتو إلى #ايران.

وأفاد الزاملي الأحد أن هذه الجهات محسوبة على الحكومة العراقية وبعض القيادات في ميليشيات الحشد الشعبي، مؤكدا أنها تسعى لاستغلال الوضع الأمني من أجل مصالح شخصية.

على صعيد آخر، حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من بيع وشراء البطاقات الانتخابية، وشدد على أن عقوبتها تصل إلى "السجن 15 عاما"، داعيا إلى إبعاد الملف الأمني عن مجرى الانتخابات.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على أن القوات الأمنية مسيطرة على عموم العراق، ولا يوجد مرتكز لداعش، فيما حذر من التعامل مع التنظيم والترويج له.

وقال العبادي في كلمته خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد في بغداد إن العراق سيكمل محاربة التنظيم داخل البلاد وخارجها، دون الاعتداء على سيادة أحد وفقا لتعبيره.

