العبادي: داعش لن يتمكن من اختراق حدودنا مرة أخرى

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي أن سلطات بلاده اتخذت إجراءات لحماية الحدود مع سوريا، مشدداً على أن داعش لن يخترق أراضي العراق مرة أخرى. وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "اتخذنا عدة إجراءات لحماية حدودنا مع سوريا من بقايا داعش"، مضيفا أن "داعش لن يتمكن من اختراق العراق مرة أخرى

كما أكد أن "القوات الأمنية حققت خطوات كبيرة للقضاء على بقايا داعش الإرهابي".

إلى ذلك، قال إن بلاده تتعاون مع واشنطن وموسكو ودمشق للقضاء على بقايا داعش في سوريا.

إلا أن العبادي أشار إلى أن المقلق في الأمر هو أن التنظيم يدرب انتحاريين لشن هجمات ضد المدنيين في المحافظات العراقية.

وكان العبادي قد بحث مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ملاحقة بقايا #داعش في سوريا وضرورة القضاء عليها لما لذلك من أهمية على الأمن العراقي .

وبشأن ما تم تداوله من أنباء حول دخول قوات تركية إلى العراق أو الحشد على حدودها نفى العبادي صحة ذلك .

