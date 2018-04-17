عقاب جماعي لنساء وأطفال في مخيمات العراق

نساء وأطفال العراق الذين لهم يشتبه في صلتهم بداعش يُحرمون من المساعدات الإنسانية، ومن منازلهم، فيما تتعرض النساء للعنف.

هذا ما توصل إليه تقرير أخير لمنظمة العفو الدولية، وقد استند التقرير إلى مقابلات أُجريت مع عشرات النساء (92 امرأة) في ثمانية مخيمات للنازحين في محافظتيْ نينوى وصلاح الدين شمال العراق، ومع عشرات العاملين في منظمات غير حكومية محلية ودولية وفي إدارات المخيمات إضافة إلى مسؤولين دوليين حاليين وسابقين.

وأشار تقرير العفو الدولية إلى ما وصفها بمحنة آلاف العائلات التي تعيلها نساء تُركن ليتدبرن أمورهن لوحدهن في مخيمات النازحين داخلياً بعد مقتل الذكور من أفرادها أو اعتقالهم واختفائهم قسراً أثناء فرارهم من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش داخل الموصل وحولها.

متحدثة باسم العفو الدولية رأت إن الحرب ضد داعش في العراق ربما وصلت لنهايتها، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء، ودعت الحكومة العراقية لإظهار جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد من يشتبه في علاقتهم بداعش وإخضاع الجناة.