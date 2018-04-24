العراق .. تخوف في ديالى من حرمان النازحين من الانتخاب

أكد رياض هادي أحمد مرشح ائتلاف الوطنية عن جلولاء وخانقين وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد أن نحو 15 ألف عائلة مازالت في مخيمات النزوح.

وأضاف مساء الاثنين أن هؤلاء النازحين يتوزعون على مخيمات الوند وعلياوة وخانقين ومخيمات أخرى.

كما طالب مفوضية الانتخابات بضرورة الاسراع بتجهيز مراكز الاقتراع المخصصة للنازحين ببطاقات الناخبين ومنظومات الاقتراع وحماية الناخبين.

وتسيطر على محافظة #ديالى التى ترتبط بحدود مشتركة مع اإران المليشيات المدعومة من إيران فضلا عن انتشار بؤر تنظيم #داعش في منطقة حوض حمرين "وقرة تبه" وقرى نارين والنفط خانة.

ويخشى الناخبون من عمليات استهداف التنظيم للمراكز الانتخابية في المحافظة.

