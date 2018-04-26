"المجرب لا يُجرب" يخلط الأوراق الإنتخابية الشيعية بالعراق

"المجرب لا يُجرب" قول أطلقته المرجعية الشيعية في العراق أمس وأثار جدلا واسعا وتفسيرات انتخابية سياسية حول المقصود والفئة المُستهدفة من هذا القول.

وأمام زحمة التفسيرات والتأويلات أشارت مواقع اعلامية أن المرجعية ستخرج ببيانٍ حاسم الأسبوع المقبل لتحدد فيه ما سمته خريطة طريق للنائب الصالح.

واليوم أشار تقرير صحفي بريطاني الى خيبة أمل الناخبين، متوقعا تأخيرا في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات بسبب الانقسام في الأصوات الشيعية حيث لفت تقرير صحيف "آي" الى تفرق الشيعة اليوم رغم تشكيلهم تكتل لعقود لمحاربة الرئيس السابق صدام حسين واعتلاء قادتهم سدة الحكم لخمسة عشر عاما، مردفا أن الكثير من العراقيين انتخبوا المرشحين بسبب انتمائهم الطائفي دون تفكير إلا أنهم اليوم قرروا الانقسام والوقوف ضد الحكومة.

واضاف ان هذا الانقسام يهدد بتقسيم الأصوات الشيعية في الانتخابات المقررة في مايو المقبل ويهدد بالسماح لايران التدخل سياسياً في العراق.



كما أورد التقرير فتوى المرجع الشيعي لسيستاني دعا خلالها الشيعة في البلاد للتصويت لدماء جديدة قائلا المجّرب لا يمكن تجريبه مرة أخرى.