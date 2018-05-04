العراق.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين الانتخابات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إكمال الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في الـ12 من الشهر الحالي.

وقال معن إن الخطة وضعت بإشراف لجنة أمنية عليا بعضوية كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، حيث ستكون القوات الأمنية وطيران الجيش في حالة تأهب لتامين الاستحقاق.

وبحسب معلومات خاصة لـ"الحدث"، فإن القوات العراقية بكل صنوفها ستدخل منتصف الليل بالتوقيت المحلي حالة الإنذار (ج)، وهي أعلى حالات التأهب الأمني استعداداً لتأمين الانتخابات في عموم البلاد.

من جانبه، أعلن مدير مفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين، حاتم الهذال، أن المفوضية استكملت استعداداتها ليوم الاقتراع في عموم المحافظة، قائلاً إن عدد المرشحين المصادق عليهم بلغ 327 مرشحاً توزعوا على 19 قائمة.

كما أكد الهذال أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 800 ألف ناخب، موضحاً أن أكثر من 1400 عائلة نازحة عادت إلى ديارها فيما لا تزال نحو 5 آلاف عائلة في مخيمات النزوح.