الانتخابات العراقية.. منع الحشد من المشاركة بالتصويت للأمن

منعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، منتسبي ميليشيات الحشد الشعبي من المشاركة بالتصويت الخاص بمنتسبي الاجهزة الأمنية، والمقرر أجرائه قبل موعد الانتخابات العامة بيومين



وأكدت المفوضية أن أعضاء الحشد سيقترعون ضمن التصويت العام في أماكن تواجدهم، والذي سيجري في الثاني عشر من الشهر الجاري، وبينت أن الملكفين منهم الحشد بواجب في الأماكن الحدودية من حقهم المشاركة ضمن التصويت الخاص.

