المرجع العراقي فاضل المالكي يطالب بمقاطعة الانتخابات

مع قرب موعد اجراء الانتخابات النيابية، تتعالى أصوات المقاطعين شيئاً فشيء، إذ أعلن المرجع الديني الشيخ فاضل المالكي عن مقاطعته للانتخابات المقبلة مطالباً بتعديل القانون الانتخابي لضمان برلمان كفوء على حد تعبيره.

وقال المالكي، الذي عُرف عن تأييده بفصل الدين عن الدولة، في بيان تداولته وسائل الاعلام المحلية مساء الاثنين، مذكراً الشعب العراقي بما جرى خلال الخمسة عشر عاماً الماضية من حروب وانتشار الفساد الذي أمسى مانعاً من الازدهار والتقدم.

وطالب الشيخ المالكي، الذي يسكن في مدينة قم الإيرانية، الناخبين بأن يقاطعوا الانتخابات للضغط على الذين وصفهم "بأنهم جعلوا من الدين جسراً للاستحواذ على سدة الحكم، وفصَلوا قانون الانتخابات كي يستمر بقائهم في السلطة".

كما حمَل المرجع العراقي فاضل المالكي الطبقة السياسية مسؤولية اجتياح "داعش" للعراق كي تكون ذريعة لدخول أسيادهم إلى العراق، وزج شباب العراق في أتون الحرب التي جاءت بسبب سوء تدبيرهم. واضاف أن هذه الانتخابات كسابقاتها ستجلب الحيتان الطائفية الكبيرة بمكرها وسحر كهنتها.

ووصف المالكي، الطبقة السياسية الحاكمة بالطائفية والتطرف وقتل مخالفيهم بالتفجيرات والكواتم، كما اتهمهم بضلوعهم في تفجير قبة العسكريين عام 2006 لاندلاع حروب الطائفية في العراق.

وكان المرجع الديني الشيخ جواد الاصفي قد حرَم الانتخابات ووصفها بالمزيفة والمخادعة، وأن الحل الوحيد حالياً هو فضح هذه الانتخابات، وعدم خروج الناس من منازلهم خلال الانتخابات.

وتصاعد وتيرة الأصوات المقاطعة للانتخابات خلال الأسبوع الأخير قبل موعد إجراء الانتخابات بين الناخبين، تعطي عدة مدلولات يجب استيعابها من قبل الحكومة.

وقال الكاتب والباحث الدكتور نصير غدير لـ"العربية.نت" حول الأسباب التي تساهم في التفكير بمقاطعة الانتخابات هي أن مفوضية الانتخابات، ليست مستقلة بل منحازة للكتل الكبرى والمفوضون أعضاء في هذه الكتل لحماية مصالحها، وضرب مصالح الفئات الأخرى، وهذا يجعل الانتخابات بيد مؤتمن غير أمين، وعرضة للتزوير، مضيفاً ان قانون الانتخابات المعروف بسانت ليغو المعدل، غير عادل ويسرق أصوات الشعب ويجيرها لصالح الكتل الكبر.

وتابع غدير بأن قانونا المفوضية والأحزاب سمحا بالأحزاب العرقية والطائفية، والفاسدين والمسؤولين عن ضياع المال المال العام والمفرطين بثروة البلاد بالترشح في الانتخابات.

وأشار غدير إلى أن ارتفاع نسبة المقاطعة وانخفاض نسبة المشاركة سيكشف للمجتمع الدولي ضعف المسار المزيف للديمقراطية، ويجعل الحكومة المتولدة عنها حكومة بلا غطاء شعبي، مما سيجعلها تفشل، وبفضل القوى الشعبية الواعية والمقاطِعة وبدعم القوى المعنوية سيتم الضغط على الحكومة لتصحيح القوانين، وتغيير المفوضية ثم الذهاب لتصويت عادل مبكر بعد رفع الشرعية عن الأحزاب الطائفية والعرقية، وعن الفاسدين.

لم يتبق سوى 4 أيام على موعد اجراء الانتخابات وتتصاعد حدة تنافس الكتل للوصول إلى البرلمان القادم والتي ستكون نسبة مشاركة الناخبين فيه بمثابة مقبوليته لدى الشعب.