انتخابات العراق.. الراب سلاح لاستمالة أصوات الموصليين

الموصل، المدينة المدمرة جراء سيطرة الإرهاب عليها بعد #الانتخابات_البرلمانية التي شهدها #العراق عام 2014، ترى اليوم بالانتخابات فرصة محتملة لإعادة إعمارها.

بعد أن سيطر تنظيم #داعش على المدينة، تحولت #الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، إلى ركام وأصبحت الحدباء التي شهدت تاريخاً لمئات السنين، إلى شاهد حزين على ما جرى للمدينة.

الناخبون في الموصل اليوم يقولون إن من مثلهم في الحكومة الحالية والبرلمان خذلهم، ولكن بيدهم الفرصة اليوم. فهل ينتخبون من تركهم للإرهاب؟

MRG# فریق موسیقي من الموصل شكله شباب یتقنون الراب. هؤلاء الشباب يتقنون فناً لم تألفه مدينتهم ويحاولون إيصال رسالة للعالم عنوانها: "أعيدوا الحياة للموصل المدمرة، أعيدوا المئذنة الحدباء".