العبادي: العراقيون صوتوا لاختيار ممثليهم بحرية وأمان

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة #حيدر_العبادي، اليوم السبت، أن العراقيين تمكنوا من التصويت لاختيار ممثليهم بحرية وأمان، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أفشلت محاولات الإرهاب في هذا اليوم التاريخي، وحققت نصرا بحماية العملية الديمقراطية والمواطنين.

وقال العبادي في بيان له "تمت بعون الله هذا اليوم عملية الاقتراع العام في عموم محافظات العراق، وتمكّن أبناء شعبنا العزيز من الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم بحرية وأمان، كما شهدت المحافظات المحررة إجراء عملية التصويت الحر للمرة الأولى بعد النصر الكبير وهزيمة داعش".

وأضاف "لقد حققت قواتنا البطلة نصرا آخر بحمايتها العملية الديمقراطية وتمكنت من حماية المواطنين في مراكز الاقتراع المنتشرة في مختلف مناطق العراق وأفشلت محاولات الإرهاب لزعزعة الأمن والاستقرار في هذا اليوم التاريخي الذي مرّ بسلام على جميع العراقيين".

وأردف العبادي قائلا "أحيي قواتنا البطلة والأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وجميع المشاركين في إنجاح العملية الانتخابية، سائلين الباري عز وجل أن يمكّن شعبنا من المضي قدما نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه جميع تطلعاته في البناء والإعمار والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار والتضحيات الغالية لشهدائنا وجرحانا التي حققت النصر وحفظت سلامة ووحدة العراق وشعبه".

وقد بدأ العراقيون، صباح اليوم السبت، بالاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية اكتملت الاستعدادات لها، وفق المفوضية العليا للانتخابات، وهي أول #انتخابات_برلمانية يشهدها #العراق منذ هزيمة تنظيم "داعش"، حيث استنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر في المفوضية العراقية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات قاربت 32% من عدد الناخبين المسجلين على قوائم الاقتراع.