بغداد.. المالكي يدلي بصوته بالانتخابات البرلمانية

أدلى نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بصوته، السبت، بإحدى مراكز الاقتراع بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد قليل من فتح مراكز الاقتراع للناخبين العراقيين لاختيار 329 نائباً بالبرلمان.

وبدأ العراقيون، صباح السبت، بالاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية اكتملت الاستعدادات لها، وفق المفوضية العليا للانتخابات. وهي أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم "داعش".

ودعي الناخبون العراقيون وعددهم نحو 24.5 مليونا لانتخاب برلمان جديد مهمته الرئيسية ضمان إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها 3سنوات من الحرب ضد الإرهابيين. وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية تجهيز خطة أمنية محكمة لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع في عموم المحافظات. إلى ذلك فرضت اللجنة الأمنية للانتخابات حظراً للتجوال في العديد من المحافظات والمدن بدأ من منتصف ليل الجمعة السبت واستمر حتى السابعة صباحاً في مدن عدة.