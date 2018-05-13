شاهد.. مساج "أمني" أثناء التصويت بانتخابات العراق

أظهر فيديو طريف رجل أمن عراقيا يخضع لبعض تمرينات "المساج" من قبل زميله، بينما كانا يحرسان إحدى لجان التصويت بالانتخابات العراقية التي انطلقت السبت.

فبينما كان مراسل "الحدث" ينقل تطورات العملية الانتخابية بـ #العراق، ظهر في الخلف رجل الأمن، الذي يبدو أنه تعرض للإرهاق من اليوم المزدحم بالأحداث السياسية، فما كان من زميله إلا أن ساعده ببعض حركات "المساج" لإراحة ظهره وكتفيه ورقبته.

يُذكر أن #السلطات_العراقية أعلنت عن إجراءات أمنية مشددة خلال العملية الانتخابية، حيث استنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع.