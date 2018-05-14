الجيش العراقي يدك مقرات لداعش في سوريا

أعلن مركز الإعلام الأمني، الاثنين أنه وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيدر #العبادي، وبإشراف العمليات المشتركة، دكت طائرات F16 العراقية مقر القيادة والدعم اللوجستي لتنظيم داعش جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية، ودمّر الموقع بالكامل.

وأضاف البيان أن الضربات جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة، وسيتم تزويد الإعلام عن تفاصيل هذه العملية ونتائجها لاحقاً.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم مركز الاعلام الأمني، يحيى رسول عبدالله، إن قوة من اللواء الحادي عشر في الحشد الشعبي تمكنت من قتل 4 من عناصر داعش في قاطع عمليات الرياض جنوب غربي محافظة #كركوك . وأضاف أنه بحسب المعلومات الأمنية أن هولاء الارهابيين كانوا يحاولون استهداف مواقع أمنية ومناطق مدنية.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة الذي يستخدم فيها العراق طائرات F16 العسكرية لضرب عناصر داعش في سوريا.

