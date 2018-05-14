انتخابات العراق.. كتلتا الصدر والعامري في الطليعة

علنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، فجر الاثنين، عن النتائج الجزئية الأولية للانتخابات حيث حققت قائمة "سائرون" التي يدعمها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المركز الأول في العاصمة بغداد وحصلت على 413 ألف صوت، تلاها تحالف الفتح، ثم ائتلاف دولة القانون.

وتصدر ائتلاف "سائرون" أيضاً، محافظة واسط والمثنى وديالي ومحافظة ذي قار.

وفي محافظة الأنبار حققت قائمة الأنبار هويتنا المركز الأول تلاها ائتلاف الوطنية ثم تحالف القرار العراقي, وذلك بعد تدقيق 92% من المحطات الانتخابية في المحافظة وفقا للمفوضية العليا للانتخابات.

وفي محافظة واسط أظهرت النتائج الجزئية الأولى للانتخابات فوز قائمة سائرون بالمركز الأول متقدمة على تحالف الفتح وائتلاف النصر, وذلك بعد تدقيق 97% من المحطات الانتخابية في المحافظة.

ووفق النتائج تراجع تحالف النصر بقيادة حيدر العبادي ليحتل المرتبة الثالثة في ست محافظات هي البصرة وواسط وبابل وكربلاء وذي قار والقادسية كما حصل على المرتبة الرابعة في محافظيتين وهما بغداد والأنبار.

في المقابل، احتفل أنصار الصدر، ونزلوا بالأعلام والصور واللافتات إلى ساحة التحرير في قلب بغداد، مهللين بهذا التقدم الملحوظ للائحة "سائرون" في الانتخابات العراقية.