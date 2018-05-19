العراق.. تحالف الصدر يتصدر النتائج النهائية بـ 54 مقعدا

صدر تحالف "سائرون" الذي يدعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، السبت، النتائج النهائية للانتخابات العراقية.

واحتلت قائمة سائرون 54 مقعداً في البرلمان، تلتها قائمة الفتح التابعة لميليشيا الحشد الشعبي بواقع 47 مقعداً ثم ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي بواقع 42 مقعداً برلمانياً.

أما ائتلاف دولة القانون برئاسة، نوري المالكي، فحصد 26 مقعدا، وحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني استطاع أن يحصل على 25 مقعداً في البرلمان.

أما ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس وزراء الأسبق إياد علاوي فحصل على 21 مقعداً، وتويار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم استطاع أن يحصل على 19 مقعداً، واتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يرأسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني فاستطاع أن يحصد 18 مقعداً وتحالف القرار الذي يرأسه أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق فحاز على 14 مقعداً.

أما قائمة الأنبار هويتنا فاستطاعت أن تحوز على 6 مقاعد وقائمة كوران فحصلت على 5 مقاعد، فيما تحالف بغداد وقائمة جيل الجديد فحصلا على 4 مقاعد وأما قلعة الجماهير ونينوى هويتنا والتحالف العربي والتحالف التركماني في كركوك فحصلوا على 3 مقاعد.

كما أن قوائم الإرادة والكفاءات وعابرون وبيارق الخير وتمدن وتحالف من أجل الديمقراطية والجماهير الوطني فحصل كل منهم على مقعدين في البرلمان القادم، كما أن الحزب المدني والتحالف المدني والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية والنهج الديمقراطي وبابليون وقصي الشبكي فحازوا على مقعد واحد في البرلمان القادم، أما باقي المقاعد فكانت من نصيب المكونات والأقليات ضمن التشكيلة البرلمانية القادمة.

يذكر أنه تنافس أكثر من سبعة الآف مرشح للحصول على 329 مقعداً في 12 من مايو/أيار الحالي، في أول انتخابات بعد داعش والذي تم استخدام الأنظمة الإلكترونية للتسريع بإعلان النتائج فيها.