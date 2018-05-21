الصدر للعامري: قرار تشكيل الحكومة يجب أن يكون وطنياً

أعلن تيار الحكمة العراقي، الذي يتزعمه عمار الحكيم، أن الساعات الـ72 القادمة ستكشف عن تحالف حكومي يضم أربعة ائتلافات سياسية.

وبحسب المتحدث باسم تيار الحكمة، محمد المياحي، فإن التحالف الجديد سيضم تيار الحكمة وسائرون والنصر والفتح، مشيراً إلى استمرار المباحثات مع زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، للانضمام إليه.

وتأتي التصريحات الجديدة بعد ساعات فقط من لقاء مهم جمع مقتدى الصدر بهادي العامري، حيث طالب زعيم تحالف سائرون بضرورة أن يبقى قرار تشكيل الحكومة ومفاوضاتها بعيداً عن أي ضغط أجنبي.

ويبدو أن هذا التحالف المرتقب الإعلان عنه استبعد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي حصدت قائمته 26 مقعداً في البرلمان الجديد.

أما رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المرشح للبقاء في منصبه، فدعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا تكون ذات أي لون سياسي، وبعيدة عن الطائفية، مؤكداً أنه لن يعمل مع من أسماهم الطائفيين ومن تلطخت أيديهم بالفساد.