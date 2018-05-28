النواب العراقي يعقد جلسة طارئة لمناقشة تزوير الانتخابات

أصدر البرلمان العراقي، الأثنين، قرار نيابي يتضمن قيام الجهات المعنيه كل حسب اختصاصة بأتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية منها بصورة عادلة ونزيهه منها الغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الأدلة من تزوير ارادة الناخبين بأستثناء أصوات الاقليات المشموله بالكوتا.

والقيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10‎%‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبه ٢٥‎%‎ من ما تم فرزه وعده يدوياً يتم اعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخه الكترونيه وصور ضوئيه لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.

إلى ذلك نشر موقعُ السومرية نيوز الأخباري وثيقة ًصادرةً من اللجنةِ العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء، تضمنت استدعاءَ 4 مسؤولين بمفوضية الانتخابات.



وجاء في الوثيقةِ الموجّهة إلى مفوضيةِ الانتخابات أنه يتم تزويدُ اللجنةِ بأسماءِ الناخبين في انتخاباتِ الخارج والمشروط والخاص والنازحين خلال 24 ساعة.

وأضافت الوثيقة أنه على رئيسِ مجلسِ المفوضين ورئيسِ الدائرةِ الانتخابية ومسؤول ِانتخاباتِ الخارج ومسؤولِ تكنولوجيا المعلومات المشرف على عمل أجهزة التصويت، الحضورِ إلى مقرِ هيئة ِالنزاهة.

هذا ورفضت مفوضية الانتخابات رفضت الى مقر الهيئة وطالبت ممثليها بالحضور الى مقر مفوضية الانتخابات.







