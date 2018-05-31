الجبوري: تزوير الانتخابات كان عملاً مخططاً له

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، في رسالة لرئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى إلى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية تجاه نتائج الانتخابات بشكل يحمي العدالة والديمقراطية.

وقال الجبوري إن عمليات التزوير التي حدثت في الانتخابات ترقى إلى مستوى تحريف إرادة الشعب العراقي بعملية واسعة ومنظمة ومخطط لها مسبقاً، وفق البيان.

كما أكد أن مجلس النواب سيستمر في تشريع القوانين واتخاذ القرارات حتى انتهاء فترة عمله.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية قد وجهت طلباً إلى المحكمة الاتحادية لبيان مدى دستورية قرار تدقيق إجراءات المفوضية بخصوص قرار مجلس النواب المتضمن إلغاء نتائج بعض المحافظات وإعادة العد والفرز في بعض المراكز الأخرى، مشددة على أنه قرار مخالف لأحكام الدستور وقانون المفوضية.

كذلك كشفت اللجنة القانونية النيابية الأربعاء عن اتفاق يقضي بانتداب قضاة للإشراف على العد والفرز اليدوي، وسيتم عرض ذلك في القراءة الثانية السبت المقبل.