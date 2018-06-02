السدود التركية تهدد مخزون مياه دجلة في العراق

أعلن مجلس النواب العراقي تخصيص جلسته يوم غد لمناقشة انخفاض منسوب مياه نهر دجلة ومواجهة ازمة الجفاف المحتمله في العراق.

وكان وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي أكد بدء الحكومة التركية بملء سد إليسو الذي أنشئ على نهر دجلة في جنوب شرق تركيا وهو ما لوحظ مباشرة على النهر في الجانب العراقي بانخفاض منسوب المياه.

وأضاف إن العراق عقد اتفاق مع تركيا بشأن حصة المياه التي تُخزن والكميات التي ستطلق، ويستمر هذا الاتفاق حتى تشرين الثاني المقبل.

وأضاف الجنابي أن العراق سيجتمع مع المسؤولين الأتراك في تشرين المقبل بمدينة الموصل لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة.وخلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء السد تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.





