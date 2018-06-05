العبادي: انتخابات 12 مايو شهدت انتهاكات خطيرة

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، إن الانتخابات العراقية التي أجريت في 12 مايو شهدت انتهاكات خطيرة.

وقال إن التقرير المقدم للحكومة يوصي بإعادة فرز 5% من الأصوات يدوياً، مضيفاً أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات منعوا من السفر دون إذنه.

وفي سياق آخر، دعا العبادي تركيا إلى احترام سيادة العراق في نهجها تجاه المسلحين الأكراد، مشيراً إلى أن العراق فوجئ بقرار تركيا البدء في ملء خزانات سد إليسو مبكراً عما تعهدت به.

يأتي ذلك فيما قالت تركيا، الثلاثاء، إنه ليس هناك ما يخشاه العراقيون من ملء الخزان، قائلة إن "كميات كافية من المياه" ستستمر في التدفق إلى الدولة المجاورة.

وصرح السفير فاتح يلدز للصحافيين في بغداد إن ملء الخزان خلف سد إليسو التركي سيستغرق نحو عام.

كان مستوى نهر دجلة قد انخفض بشكل ملحوظ منذ بدأ ملء الخزان الجمعة، وتمكن العراقيون من عبور النهر على أقدامهم في بعض المناطق.