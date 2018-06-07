التيار الصدري: قرار البرلمان العراقي مخالف للدستور

أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري جعفر الموسوي، عقب تعديل #البرلمان قانون الانتخابات أن مجلس النواب والحكومة يتحملان مسؤولية المبالغ التي دفعت للأجهزة الالكترونية.

وبيّن أن القانون الذي شرّعه المجلس مخالف للفقرة التاسعة من المادة التاسعة في الدستور لسريانه بأثر رجعي.

وقال الموسوي معلقا على إلغاء العد الإلكتروني، إن البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية المبالغ التي سددت ودفعت لكل الأجهزة الإلكترونية التي تم إلغاؤها من مجلس النواب، وذلك لأنها أموال شعب ولابد من تسديدها من قبل من يحاول أن يشرع قوانين مخالفة للدستور.

وأقر موسوي بوجود بعض التلاعب في بعض المحافظات، مشيرا إلى أنه يجب معالجتها وفق قانون #الانتخابات النافذ والتي ينظر بها عبر هيئة قضائية.

كما اتهم السلطة التشريعية، والتنفيذية، بالهيمنة، وإلغاء السلطة القضائية في #العراق.

وطمأن موسوي بأن عدد مقاعد "تحالف سائرون" باق كما هو، لأنه مطمئن من جمهوره وانتخاباته.

وكان مجلس النواب قد صوت على إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة عملية العد والفرز اليدوي في عموم البلاد، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، واعتماد توصيات مجلس الوزراء بشأن الانتخابات.

وصوت البرلمان أيضا على انتداب 9 قضاة إلى مفوضية الانتخابات، وإيقاف عمل أعضاء مجلس المفوضين، وكذلك مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات واستبدالهم بقضاة.