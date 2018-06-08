العراق.. تفاهم مبدئي لتشكيل أكبر تحالف في البرلمان

عقد اتفاق مبدئي، لتشكيل تحالف عراقي جديد ورؤية سياسية مشتركة، في مقر تيار الحكمة ببغداد بين تيار الحكمة الوطني، بقيادة عمار الحكيم، وتحالف "سائرون"، بقيادة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وائتلاف الوطنية، بقيادة إياد علاوي.

ويهدف التحالف بين القوى الثلاث إلى تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بضم أكثر من 100 نائب.

من جهته، اعتبر ائتلاف الوطنية تحالفه مع الصدر والحكيم تفاهماً متقدماً وتوقيعاً أولياً على مبادئ عامة.

يأتي هذا في وقت ينتظر فيه #العراق قرار المحكمة الاتحادية الذي سيحسم الخلاف بشأن نتائج الانتخابات وقرار البرلمان بإعادة عملية فرز الأصوات يدوياً.

في هذا السياق، شدد تكتل "سائرون" على أن عدد المقاعد التي حصل عليها لن يتغير بعد إعادة الفرز يدوياً، مبيناً أن القانون الذي شرعه مجلس النواب مخالف للدستور. كما اعتبر أن قرار المحكمة الاتحادية سيكون ملزماً للجميع وينهي الجدل بشأن الانتخابات.