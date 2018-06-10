النار تلتهم مخزناً لصنادق الاقتراع في العراق

التهم ظهر الأحد حريق مخازن مفوضية الانتخابات في منطقة الرصافة ببغداد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، أن فريق الدفاع المدني توجه إلى المخازن لإخماد الحريق.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، الأحد إن جميع صناديق الاقتراع المودعة في مخازن قاطع الرصافة تعرضت للاحتراق، مشيراً إلى أن المخازن تعود لوزارة التجارة، وسلمت إلى المفوضية لإيداع الصناديق إلى حين إكمال الإجراءات الانتخابية.

بدايةً، التهم مخازن للمواد الغذائية وسرى إلى مخازن المفوضية في قاطع الرصافة ببغداد.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن انتداب 9 قضاة صباح اليوم لإعادة العد وفرز النتائج الانتخابات التي جرت في أيار/مايو الماضي يدوياً.

وقد قرر مجلس النواب الحالي الأسبوع الماضي إلغاء العمل بالأجهزة الإلكترونية والعمل بصورة يدوية لإعادة العد والفرز أوراق الاقتراع.

يشار إلى أن اجتماع الرئاسات الثلاث: الجمهورية والبرلمان، السبت، مع زعماء الكتل وممثلين آخرين بخصوص حل مسألة الأصوات الانتخابية، لم يثمر عن نتيجة.