العبادي بعد حريق نتائج الانتخابات: مخطط لضرب العراق

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي الأوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية لمخازن المفوضية وزيادة القطعات المخصصة لحمايتها.

وقال العبادي عقب الحريق المشبوه، إن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث، حيث إن حرق المخازن الانتخابية، الذي تزامن مع ذكرى اليوم الذي احتلت عصابات #داعش الإرهابية مدينة #الموصل، يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه زعزعة أمن البلد ومواطنيه.

وطلب العبادي من المختصين في مديرية الأدلة الجنائية ومديرية الدفاع المدني الكشف عن موقع الحادث وإجراء التحقيق وإعداد تقرير مفصل بالحادث وبالأضرار بعد تدقيقها بشكل نهائي.

كما شدد على أن القوات الأمنية واجبها حماية أماكن الصناديق ومراكز الخزن من الخارج، ولا علاقة لها بالخزن داخل البنايات، حرصا على استقلالية قواتنا المسلحة البطلة وعدم التدخل في العملية الانتخابية إلا ما يوفر الأمن للناخبين وتوفير الحماية للبنايات والمؤسسات والمراكز الانتخابية ومراكز الخزن.

إلى ذلك، دعا إلى ملاحقة العصابات الإرهابية والجهات التي تحاول العبث بالأمن وبالانتخابات.