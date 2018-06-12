العبادي: حريق مخازن صناديق الاقتراع ببغداد كان متعمداً

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، إنه يعارض إعادة الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن لا الحكومة ولا البرلمان يمكنهما أن يقررا إعادة الانتخابات، فالمحكمة العليا هي المختصة بذلك.



وقال العبادي إن حريق مخازن صناديق الاقتراع في بغداد كان متعمداً، مؤكداً أن النائب العام سيبدأ توجيه اتهامات للمسؤولين عن محاولة تحريب العملية السياسية.



وطالب البرلمان بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، مما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات التي أجريت في 12 مايو/أيار.



ووجه العبادي الشكر لمقتدى الصدر على مبادرة نزع السلاح، وقال إنه يأمل بأن يلتزم بها.