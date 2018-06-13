الداخلية العراقية: حريق مخازن المفوضية تم باستخدام البنزين

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسلمها تقريراً من الأدلة الجنائية الأولي يبين فيه استخدام مادة البنزين في حريق مخازن مفوضية الانتخابات بجانب الرصافة.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن إن حريق مخازن المفوضية كان بفعل فاعل ومتعمد، منوهاً أن تقرير الادلة الجنائية الأولي بين استخدام مادة البنزين في الحريق، مشيراً إلى استمرار التحقيقات لحين الوصول إلى النتيجة والإعلان عنه في وسائل الإعلام.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في بيان عن توقيفه لستة متهمين بالضلوع في حادث حريق الذي التهم العشرات من صناديق الاقتراع في مخازن مفوضية الانتخابات المستأجرة من وزارة التجارة، لإيداع تلك الصناديق إلى حين حسم الاجراءات الانتخابية بصورة نهائية من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، إن اجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة، فيما اجراءات القضاء بخصوص الدعوى المتعلقة بذلك مستمرة بدقة عالية، بعيداً عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين عبر استغلال إمكانيات الأجهزة الأمنية لتحقيق تلك الرغبات لمصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الدولة.

فيما وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي الأوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بعد حادث الحريق، بتشديد الإجراءات الامنية على مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد وجميع المحافظات، مشيرا الى انه سيلاحق العصابات التي تحاول العبث بالأمن وبالانتخابات.