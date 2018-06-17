العراق..غارات تركية على جبال قنديل تستهدف مسلحين أكرادا

اعلن الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان أن طائرات حربية تركية قصفت اجتماعا لحزب العمال الكردستاني المحظور في جبال قنديل العراقية، وأضاف أن أنقرة تعتقد أن عناصر قيادية من بين المسلحين أصيبوا.

وعزز الجيش التركي غاراته الجوية في شمال العراق مستهدفا قواعد #حزب_العمال_الكردستاني في #قنديل القريبة من الحدود العراقية الإيرانية، حيث تشتبه أنقرة بوجود قياديين من هذه الجماعة المسلحة هناك.

وذكرت أنقرة أيضا أن القوات التركية انتشرت على عمق نحو 30 كيلومترا داخل شمال العراق في منطقة ليست بعيدة عن قنديل.

وقال اردوغان في مقابلة مع محطة (كنال.7) التلفزيونية إن طائرات حربية قصفت نقطة لقاء في جبال قنديل التي يُعتقد أن قياديين من حزب العمال الكردستاني يتمركزون فيها. وأوضح أن الجيش سيعلن نتيجة الهجمات الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف اردوغان: "بأحدث العمليات نكون قد ضربنا نقطة تجمع مهمة جدا لهم. لم نتلق النتائج بعد، ولكن من المؤكد أنهم أصيبوا".