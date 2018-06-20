اشتباكات بين الشرطة وميليشيا حزب الله العراقية

أوقفت الشرطة العراقية، الأربعاء، عنصرا من ميلشيات حزب الله العراقي، لاتهامه بالمشاركة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن العراقية، أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى في وسط بغداد، حسب ما أكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية.



وقامت الشرطة بتطويق مقر ميليشيات حزب الله في وسط بغداد، بعد تبادل لإطلاق النار أدى إلى جرح 3 أشخاص بينهم شرطيان.



وأوضح المصدر أن "إحدى دوريات شرطة النجدة أوقفت سيارة لأحد المطلوبين. وبعد دقائق حضرت قوة من حزب الله تتكون من خمس سيارات وقامت بإطلاق النار" في شارع فلسطين في وسط بغداد.



وأضاف أن "الشرطة ردت على مصادر النيران، وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة وأحد عناصر كتائب حزب الله"، قبل أن "تطوق الشرطة مقر حزب الله".



وفي وقت لاحق، فكت الشرطة الطوق عن مقر حزب الله العراقي، "بعد توقيف مطلق النار"، وفق المسؤول نفسه.

