تيار الصدر يرفض إلغاء الانتخابات..وجلسة البرلمان"بدعة"

أعلن جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، #مقتدى_الصدر، الثلاثاء، أنه ليس من حق أي شخصية سياسية أن تبطل نتائج الانتخابات قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية.

وقال الموسوي إن جلسة مجلس النواب الاستثنائية المفتوحة "بدعة سياسية"، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية أكدت في وقت سابق أن قرارات هذه الجلسة "باطلة".

كما اعتبر أن الجلسة "رد فعل انفعالي"، وأن قراراتها خضعت لمصالح حزبية وشخصية، مضيفاً: "أعتقد أن المحكمة الاتحادية ستنقض المواد التي تناقضت مع الدستور".

وحددت المحكمة الاتحادية الخميس 21 حزيران/يونيو الحالي موعداً للنظر بطعن رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، ومجلس المفوضين الخاص بقرار البرلمان القاضي بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، اياس الساموك، في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إن المحكمة حددت الساعة العاشرة من صباح الخميس 21 حزيران/يونيو الحالي موعداً للنظر بجلسة علنية بدعاوى الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

ولفت الساموك إلى أن الدعوى مقامة من رئيس الجمهورية، ومن مجلس المفوضين، ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن، في وقت سابق، أن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تبت في المسائل الخلافية بين الكتل السياسية حول نتائج الانتخابات بما فيها إعادة إجرائها.