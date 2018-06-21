المحكمة الاتحادية العراقية: العد والفرز اليدوي صحيح

قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق الخميس بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبيشمركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 مايو. كما أعلنت أن العد والفرز اليدوي صحيح.

وردت الطعون في التعديل الثالث لقانون الانتخابات. وقال رئيس المحكمة الاتحادية في جلسة للنظر بالدعوى المقامة للطعن بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات القاضي مدحت المحمود إن القانون موضوع الطعن لم يخالف الشروط الدستورية.

كما أكد المحمود أن مجلس النواب مارس صلاحياته مضيفا ان المحكمة الاتحادية العليا ترى أن عدم إرسال القانون لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه وإصداره لا يمنع من صيرورته قانونا نافذا لأن رئاسة الجمهورية لا تملك دستوريا صلاصحية نقض القوانين بعد دورة واحدة.

وتابع قائلا خلال تلاوة قرار المحكمة إن الطعون في الجوانب الإجرائية لا تستند إلى نص في الدستور ولا تشكل مخالفة لأحكامه أما الطعون في الجوانب الموضوعية فإنه ستتم دراستها للتحقق من موافقتها للدستور.

إلى ذلك، قال إن المادة الجديدة قضت باستبدال العد الالكتروني بالعد اليدوي معتبرا أن ذلك يساهم في إعادة الاطمئنان إلى الناخب العراقي اما المادة المتعلقة بإلزام المفوضية بمطابقة أوراق الاقتراع ليس فيه خروج عن احكام الدستور أما المادة القاضية بإلغاء نتائج انتخابات الخارج لجميع المحافظات وانتخابات الحركة السكانية وإلغاء انتخابات النازحين.

وكان البرلمان العراقي قد طالب بإعادة فرز الأصوات مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في قت سابق أن جلسة المحكمة ستشهد اعلان نقض لأجزاء من التعديل الأخير على القانون، مرجحة ان تنقض المحكمة قرارات البرلمان بإلغاء اصوات الخارج والنازحين، كونه غير دستوري، مبينة أنه من المتوقع ايضا ان يتم الإبقاء على قرار العد والفرز اليدوي، ما يسهم في وضع تسوية لجميع الأطراف.



وكانت لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بالتحقيق في نتائج الانتخابات العراقية برئاسة النائب عادل نوري كشفت الأربعاء، عن امتلاك اللجنة مئات الأفلام المصورة التي تدين مفوضية الانتخابات، مؤكداً أن القضاء سيصدر أوامره بحق المزورين في القريب العاجل.



وبيَّن رئيس اللجنة، عادل نوري، أن لجنة تقصي الحقائق النيابية لن تكتفي بكشف الحقائق فقط بل ستمضي بإجراءاتها برفع دعاوى قضائية وجزائية ضد كل من يثبت له اليد بتزوير نتائج الانتخابات مهما كانت درجته الوظيفية.

