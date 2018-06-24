ائتلاف الصدر: سنطعن بقرار تمديد عمل البرلمان

اتهم القيادي في تحالف سائرون هيثم اللهيبي، مجلس النواب بالتحايل على نتائج الانتخابات النيابية، مؤكدا أن تحالفه سيطعن بقرار تمديد عمل المجلس لدى المحكمة الاتحادية العليا

وقال اللهيبي في تصريح صحفي الأحد ، إن البرلمان الحالي لم يترك وسيلة إلا واتبعها في سبيل التحايل على نتائج الانتخابات.

وأضاف أنه إذا ما نجحت خطوة البرلمان بتمديد عمره، فإننا بالمقابل سنتخذ خطوات قانونية للحد من ذلك الخرق الدستوري.

كما أكد أن البرلمان الحالي ينتهج نهجاً غير قانوني ولا دستوري، ويسعى لتمديد عمره، كسلطة تشريعية، تعمل وفقاً لأجندات الخاسرين من الانتخابات.