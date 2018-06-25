ائتلاف النصر: نعمل مع "سائرون" لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر

أكد ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه يعمل مع ائتلاف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ليشكل التحالف بينهما نواة صلبة للكتلة البرلمانية الأكبر، والتي يكون لها الكلمة الأقوى في تسمية رئيس الحكومة العراقية.

وأوضح المتحدث باسم الائتلاف، حسين العادلي، في بيان الأحد: "التحالف الذي أعلن بين النصر، وسائرون، جاء تتويجا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، ونأمل ونعمل على أن يكون نواة صلبة للكتلة البرلمانية الأكبر".

وأضاف أن التحالف بين النصر وسائرون "سيكون بمثابة الرافعة السياسية بعد أن تم التفاهم على معالم وأسس المرحلة القادمة"، لافتًا إلى أن "الانفتاح والحوار قائم مع جميع الكتل لبلورة الصياغات النهائية لأسس وهياكل المرحلة السياسية، بما فيها إدارة فعل الدولة وملفاتها".

كما أكد أن "النصر" "يرى أن مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستوري، ولنا في عام 2010 سابقة حيث انتهت مدة البرلمان، واستمرت الحكومة 9 شهور من دون غطاء برلماني، وقد اتفق الجميع حينها على عدم دستورية تمديد عمل البرلمان".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعلنا السبت من النجف، تحالفهما قبيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدين أن هذا التحالف عابر للطائفية .

