البرلمان العراقي يحاول للمرة الأخيرة التمديد لنفسه

يحاول البرلمان العراقي اليوم وللمرة الأخيرة قبل دخول البلاد في مرحلة فراغ سياسي يحاول عقد جلسة للتصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات البرلمانية.



وفشل البرلمان مجددا امس في عقد الجلسة للتصويت على تعديل القانون الذي يخوله بتمديد عمله لمنع حالة الفراغ السياسي مع انتهاء المدة الدستورية والقانونية لعمله اليوم.

مرحلة غياب البرلمان يسميها خبراء القانون بمرحلة الفراغ الدستووي، لأنها تفتقر إلى السلطة التشريعية، وتقتصر على السلطة التنفيذية المتمثلة بحيدر العبادي، وهي مرحلة تصف بالحساسة والخطيرة لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.

هذا ودعا بعض النواب والأحزاب السياسية إلى تمديد عمل البرلمان حتى الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوية. وأستند المطالبون إلى المادة الدستورية السادسة والخمسين، التي تنص على أن فترة عمل الدورة الانتخابية أربع سنوات، تبدأ من أول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، من دون تحديد موعد ثابت.



وسبق أن مددت المحكمة الاتحادية عمل البرلمان بضعة أشهر عام الفين وعشرة.

هذه الدعاوى قوبلت برفض، خصوصا من الأحزاب الفائزة في الانتخابات ، وأبرزها كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر التي قالت أن القوانين في البلاد تمنع تمديد عمل البرلمان.

الأزمة السياسية في العراق دفعت المرجعية الشيعية في النجف، لانتقاد آداء الاحزاب السياسية والحكومة وانشغالها بنتائج الاتنتخابات والتحالفات، وغض النظر عن التحديات الأمنية، ما سمح لتنظيم داعش بشن عمليات في مناطق شمال البلاد

