العراق.. أول عمليات إعادة الفرز تنطلق والبداية من كركوك

تشهد محافظة كركوك انطلاق أول عمليات إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين بصناديق الاقتراع التي شابتها مزاعم تزوير بالانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في مايو الماضي.

وقال مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الثلاثاء إن سلطات محافظة كركوك بدأت إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو.



وكانت المفوضية قد قالت إن السلطات ستعيد الفرز في ست محافظات أخرى على الأقل خلال أيام. وعطل الخلاف حول صحة النتائج تشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قررت في 21 حزيران/يونيو الماضي، إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار للبرلمان العراقي الذي طالب بذلك.