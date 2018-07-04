تحالف كردستاني جديد للتفاوض مع بغداد حول الحكومة

أعلنت مصادر كردية في #العراق عن بلورة موقف موحد بين الحزبيين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في إقليم كردستان العراق لتشكيل تحالف كردستاني جديد والذهاب إلى #بغداد بكتلة واحدة للتفاوض حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق انبثق بعد عقد اجتماع موسع في أربيل.

وضم الاجتماع قياديين بارزين في الحزبيين.

ومن المؤمل أن يضم التحالف الجديد عددا من الأحزاب والكيانات الكردية الاخرى على المدى القريب.

كما رجحت المصادر إمكانية انضمام "الجماعة الإسلامية" إلى التحالف.