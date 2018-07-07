العراق.. وفد هادي العامري إلى أربيل لبحثِ تشكيل الحكومة

وصل وفدٌ من تحالف "الفتح" الذي يترأسه هادي العامري الى مدينةِ أربيل مركزِ اقليم كردستان العراق لعقد لقاء مع قياداتِ الاقليمِ لمناقشةِ تشكيل ِالحكومةِ العراقية المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفدُ الذي ضمَّ الناطقُ الرسمي باسم تحالف الفتح، أحمد الأسدي يوم السبت برئيس حكومة ِإقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني". وقال الأسدي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "هذه الزيارة تهدف لمناقشةِ تشكيلِ الحكومةِ العراقيةِ الجديدة، إلى جانب تمتين العلاقاتِ بين كافةِ الأطرافِ العراقية".

وأضاف الأسدي أن "جميع َ الأطراف لديها ما يدفعُها للشعورِ بالقلق، لذلك فإن التوصلَ إلى حلول ٍ لكافةِ المشاكلِ هو هدف هذه الاجتماعات.

