"القوى العراقية": لا تحالف بين الكتل السنية حتى الآن

اعتبر القيادي في تحالف القوى العراقية، محمد الحلبوسي، أنه لا يوجد أي تحالف بين الكتل السنية حتى الآن، موضحاً أن اجتماع الكتل السنية السبت كان للتباحث وأن الحديث عن تحالف ما زال مبكراً.



وكان مكتب رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، قد قال، في بيان، إنه تم التوصل لاختيار فريق تفاوضي بشأن تشكيل الحكومة بعد اجتماعهم، حيث بحث الحاضرون الأوضاع السياسية وسبل دعم التفاهمات حول المرحلة المقبلة ضمن الإطار الوطني.

من جهته، أفاد مصدر كردي أنه من المقرر أن توفد خلال الأيام المقبلة ثلاثُ كتل سياسية وفوداً تمثلها الى إقليم كردستان للتفاوض مع الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المصدر إن الوفود الثلاثة تمثل ائتلافي "سائرون" ، و"النصر"، والكتل السنية.

وكان وفدان من تحالف "الفتح" وائتلاف دولة القانون قد وصلا السبت إلى أربيل واجتمعا مع الحزبين ورئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني.

وأكد نواب من الحزبين الكرديين أن المفاوضات مع الوفود القادمة من بغداد "ستفتح جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل"، موضحين أن "الشرط الأول للكرد هو أن تكون جميع التفاهمات وفقاً للدستور".