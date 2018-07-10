بدء إعادة الفرز اليدوي في 6 محافظات بانتخابات العراق

بدأت عملية العد والفرز اليدوي لست محافظات في معرض بغداد الدولي وسط العاصمة وذلك بعد نقل مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع الخاصة بالمحافظات الجنوبية إلى بغداد.

وأوضح متحدث باسم مفوضية الانتخابات العراقية أن صناديق الاقتراع التي تم نقلها إلى بغداد خاصة بالمراكز والمحطات الانتخابية في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط في معرض بغداد الدولي والواردة بشأنها شكاوى وطعون على أن يتم التدقيق فيها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات.

من جهة أخرى، طالب #مقتدى_الصدر الداعم الرئيس لتحالف "سائرون" الفائز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي أجريت في الثاني عشر من مايو/ أيار الماضي، الكتل السياسية بالكف من الحوار مع الدول الأجنبية حول عملية تشكيل الحكومة.

وأوضح الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على #تويتر أن على الكتل السياسية قطع أي مباحثات مع الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، بشأن نتائج الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن هذه العملية هي شأن عراقي بحت.

كما دعا الصدر الكتل السياسية بالابتعاد عن التحالفات الطائفية والقومية والعرقية، معبراً عن استعداده التام في خلق أجواء للتعاون من أجل تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية.