15 ألف عراقي خلف القضبان في الموصل بسبب أسمائهم

يقبع نحو 15 ألف شخص من أهالي #الموصل في السجون العراقية، بسبب التشابة في الأسماء والدعاوى الكيدية ضدهم، وفق تقارير صحافية.

وبناءً على تقرير أعدته صحيفة "المدى"، فإن نحو 350 ألف موصلي مهددون بالاعتقال في أي لحظة، بسبب تشابه أسمائهم الرباعية مع مطلوبين من تنظيم #داعش.

وكشف التقرير أن عملية تدقيق الشخص الواحد تحتاج، بحسب الإجراءات المتبعة، إلى يوم كامل حتى يمر المشتبه به على جميع التشكيلات الأمنية العاملة في الموصل.

كما أن هناك معتقلين قضوا ثمانية أشهر على الأقل في معتقلات مكتظة تنتشر فيها الأمراض، إلى أن تمكنوا من إثبات براءتهم رغم تشابه أسمائهم مع المطلوبين الحقيقيين.

وقد يقود أي خلل إجرائي، بعمليات التدقيق في مئات الآلاف من الأسماء المتشابهة، أصحابها إلى محاكمات سريعة غير آخذة بعين الاعتبار أدلة دامغة، ما يزيد من احتمال إرسال أبرياء إلى حبل المشنقة بسبب أسمائهم.