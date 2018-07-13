احتجاجات العراق.. الصدر يدعو الأمن لعدم استخدام القوة

دعا زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، الجمعة، المتظاهرين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة، وكذلك حض الصدر قوات الأمن على عدم استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين.

وذلك بعد أن اجتاحت المظاهرات الغاضبة على تردي الخدمات، الجمعة، عددا من المحافظات العراقية مثل البصرة و#النجف و#ميسان وذي قار وغيرها.

واقتحم متظاهرون عراقيون مطار النجف، وتوقفت حركة الطيران به، وكذلك مجلس محافظة النجف، الجمعة. وقال مراسل قناة "الحدث" إنه لم تحدث اشتباكات، وإن قوى الأمن سمحت للمحتجين بالدخول سلميا إلى مبنى المطار ومبنى المحافظة.

وقامت السلطات العراقية بإجلاء الطائرات التي كانت موجودة في مطار النجف. وفي ذات المحافظة أيضا اقتحم متظاهرون مقر حزب الدعوة، وأطلق حرس المقر النار على المحتجين.



وفي تطور لاحق، انسحب المتظاهرون من مطار النجف بعد تدخل قوات مكافحة الشغب.