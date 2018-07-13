الصدر يشترط على العبادي: إما "الدعوة" أو رئاسة الحكومة

اشترط المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستقالة من حزب الدعوة مقابل ترشيحه لولاية ثانية.



كما أعلن المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، أن التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون، #نوري_المالكي، لتشكيل الحكومة الجديدة أمر غير وارد.

وذكر المكتب أن المالكي يتحمل مسؤولية قانونية عما جرى في #الموصل وغيرها من مدن العراق، عندما سقطت في يدي تنظيم #داعش، كونه كان رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.

كما أشار إلى أن اختيار الوزراء يخضع لضوابط وآليات محددة، ملمحاً إلى أن قرار تسليم المالكي حقيبة وزارية في الحكومة القادمة لن يكون قرار تحالف "سائرون".